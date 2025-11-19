На севере Хабаровского края опрокинулся пассажирский автобус

Пострадал один человек

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся в Николаевском районе Хабаровского края, пострадала женщина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"19 ноября 2025 года в дневное время водитель пассажирского автобуса на въезде в село Чныррах Николаевского района не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне автобуса находились кондуктор и пассажиры, им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции Николаевского района, пострадала одна женщина. В экстренных службах региона ТАСС уточнили, что у женщины-кондуктора перелом руки, помимо кондуктора в салоне автобуса находились три пассажира.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства при организации пассажирских перевозок, а также безопасности дорожного движения. Отдельное внимание будет уделено соблюдению условий труда и отдыха водителей, проведению предрейсового и послерейсового осмотра автобуса, исполнению перевозчиком требований по выпуску на линию технически исправных транспортных средств.