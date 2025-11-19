Попытка эксгумации солдат вермахта под Волгоградом велась за оградой монастыря

Раскопки велись на территории пастбища, сообщили в Волгоградской епархии

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Незаконная эксгумация останков солдат вермахта, выявленная спецслужбами на территории Свято-Вознесенского монастыря в Волгоградской области, производилась за монастырской оградой. Раскопки велись на территории пастбища, вероятно, ночью, сообщили ТАСС в Волгоградской епархии.

Ранее управление ФСБ России по Волгоградской области сообщало о попытке эксгумации останков солдат вермахта, которую зафиксировали на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, для дальнейшего проведения церемонии перезахоронения. По данным спецслужб, провокационная акция организована посольством ФРГ в Москве через возможности Народного союза Германии (НСГ) по уходу за военными захоронениями.

"Каким образом представители "Народного союза Германии" (НСГ) могли проникнуть на территорию пастбища, расположенную за монастырской оградой, Волгоградской епархии и настоятельнице монастыря неизвестно. Полагаем, что раскопки могли производиться в темное время суток", - сообщили в епархии.

В епархии отметили возмущение произошедшим. "Волгоградская епархия возмущена подобными действиями третьих лиц и крайне негативно относится к данной ситуации", - добавили в епархии.

Ранее управление ФСБ России по Волгоградской области сообщило, что по данному факту объявлено официальное предостережение представителю "Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями" по ст. 275.1 УК России о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ.

После этого член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов заявил ТАСС, что намерен добиться проверки деятельности причастных организаций, предусмотрев возможность лишения регистрации юрлиц на деятельность в России.