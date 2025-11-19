В Хабаровском крае после опрокидывания пассажирского автобуса завели дело

В салоне находились три пассажира и кондуктор

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Николаевском районе на севере Хабаровского края. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 18 ноября днем. Водитель пассажирского автобуса на въезде в село Чныррах допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне автобуса находились три пассажира и кондуктор, которая получила травму - перелом руки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок, в том числе исполнению требований по выпуску на линию технически исправных средств.