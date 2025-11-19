В Иркутске проверяют информацию о ранении автомобилистки во время стрельбы

Выясняются обстоятельства произошедшего

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутске проверяют информацию о стрельбе по машине, в результате которой была ранена девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в социальных сетях Иркутска распространилось видео, на котором две девушки показывают машину с разбитым стеклом и рассказывают, что в них стреляли из соседнего автомобиля.

"Сотрудники полиции проверяют информацию о повреждении автомобиля и ранении девушки в результате стрельбы в Ленинском округе Иркутска. Информация о случившемся выявлена полицейскими в ходе мониторинга сети интернет в одном из мессенджеров и зарегистрирована в установленном порядке. Опубликованные данные об инциденте проверяются сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Иркутское". <…> Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.