Экс-министра цифрового развития Ярославской области отпустили из-под домашнего ареста

Александру Королеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотиков, отпустили из-под домашнего ареста, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Кировский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Александра Королева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 228 УК РФ, и избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным управлением СК России. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Королев обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По версии следствия, Королев с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.