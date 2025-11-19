В Крыму осудили женщину за сбор для ГУР МО Украины данных о военных объектах

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Жительницу Нижнегорского района Республики Крым приговорили к 15 годам колонии за сбор и передачу данных о военных объектах на полуострове для Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

37-летняя женщина сама написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого ГУР МО Украины, и предложила собрать военные сведения о российских объектах.

"Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым. Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения ВСУ. Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В отношении женщины расследовалось дело по ст. 275 УК России (государственная измена). В прокуратуре добавили, что преступления она осуществляла в июле - августе 2023 года, будучи противницей проведения специальной военной операции.