В Польше задержали нескольких подозреваемых в подрыве железной дороги

Число задержанных не уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Польская полиция и спецслужбы задержали несколько человек, подозреваемых в участии в подрыве железной дороги, ведущей на Украину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

"Задержаны несколько человек", - заявил Добжиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Число задержанных, а также их национальность не уточняется.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.

Во вторник Туск заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.