В Нижнем Новгороде мать и дочь передали мошенникам почти 85 млн рублей

Злоумышленники обвинили женщин в финансировании недружественной страны и убедили в необходимости "декларирования" материальных ценностей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники убедили мать и дочь из Нижнего Новгорода в якобы финансировании недружественной страны и вынудили их передать курьерам золото и сбережения в рублях и долларах. Общий ущерб составил почти 85 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Злоумышленники обвинили женщин в финансировании недружественной страны и убедили в необходимости "декларирования" всех материальных ценностей", - говорится в сообщении. Называя кодовое слово "альфа", за несколько дней женщины передали курьерам в сквере на улице Алексеевской 300 золотых инвестиционных монет, сбережения в размере 24 230 000 рублей, около 2,5 кг золота в слитках и $40 тыс.

Кроме того, потерпевшие два раза переводили на счета 6,6 и 1,1 млн рублей. Общий ущерб составил 84,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.