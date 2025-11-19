В Петербурге автомобиль провалился под асфальт при аварии на теплосети

В зоне ограничения теплоснабжения оказалось 21 жилое здание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Припаркованный автомобиль оказался в зоне дефекта на теплосети и частично провалился под асфальт в Московском района Петербурга. Место происшествия заволокло паром, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ведет ремонтные работы без отключения горячего водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс предприятия.

"В зоне ограничения теплоснабжения 21 жилое здание, горячее водоснабжение продается в полном объеме. Срок устранения дефекта - 13 часов, но теплоэнергетики постараются справиться как можно скорее. На месте происшествия находились припаркованные автомобили. Один из них оказался в зоне дефекта", - рассказали в пресс-службе.

Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возвещен. Информации о пострадавших людях не поступало.

Дефект произошел на трубопроводе диаметром 400 мм. Уточняется, что ремонтные работы по устранению дефекта ведутся на участке теплосети по адресу улица Бассейная, дом 23. В зоне ограничения теплоснабжения 21 жилое здание, горячее водоснабжение продается в полном объеме. Срок устранения дефекта - 13 часов, но теплоэнергетики будут стараться закончить работы быстрее.

"Увеличение числа технологических нарушений теплоэнергетики связывают с так называемыми "температурными качелями" - переходом температуры наружного воздуха через ноль. Напоминаем, в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. <…> Немедленно покиньте место происшествия", - заключили в пресс-службе.