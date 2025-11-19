Дела против экс-сотрудников Военно-строительной компании направили в суд

Дмитрия Шаменкова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, Матвея Иванова - в посредничестве во взяточничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. СК завершил следственные действия по уголовным делам о взяточничестве при реализации нацпроекта в отношении бывших должностных лиц Военно-строительной компании Дмитрия Шаменкова и Матвея Иванова. Дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовным делам в отношении бывших должностных лиц публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дмитрия Шаменкова и Матвея Иванова. <…> Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Шаменкова и Иванова в совершении преступлений, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Шаменков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Иванов - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта "Демография" между государственным заказчиком и казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" был заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери на общую сумму более 900 млн рублей. Обязанности по заключению контракта и контролю за его исполнением возлагались на Шаменкова и Иванова.

В 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку в размере более 8 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Иванов арестован. На имущество Шаменкова наложен арест на сумму более 35 млн рублей.