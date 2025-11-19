В Москве будут судить мужчину, натравившего бойцовских собак на соседей

Из-за нападений собак пострадали женщина и двое мужчин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который неоднократно натравливал своих собак бойцовских пород на соседей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 213, п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ). Прокуратура Москвы направила дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 47-летний житель поселка ДСК "Мичуринец" района Внуково систематически натравливал двух своих собак породы кане-корсо и питбультерьер на соседей, используя животных в качестве оружия. Двум мужчинам и женщине, на которых по команде злоумышленника напали собаки, причинены укушенные раны, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Как пояснили в пресс-службе, одна из потерпевших рассказала, что "увидела, как фигурант открыл дверь и натравил своих собак бойцовской породы на соседа". "Животные повалили мужчину на землю, вцепились зубами в верхние и нижние конечности мужчины, нанося множественные укусы", - привели в пресс-службе слова потерпевшей. Кроме того, она сообщила, что во время нападения собак их хозяин угрожал соседу.