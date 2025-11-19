В Архангельской области задержали мужчину по делу об оправдании терроризма

Местный житель признал вину

Редакция сайта ТАСС

© РУФСБ России по Архангельской области/ СУ СК России по Архангельской области и НАО/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Северодвинска обвиняется в публичном оправдании и пропаганде террористической деятельности. Он размещал в интернете запрещенные материалы, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по Архангельской области.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Северодвинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет) <...>. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Вину в содеянном признал", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием установлено, что мужчина поддерживал идеологию терроризма, в открытом доступе в одном из мессенджеров разместил материалы, поддерживающие и оправдывающие осуществление террористической деятельности. В настоящее время проводятся следственные действия. У фигуранта изъяты носители информации, имеющие значение для дела.