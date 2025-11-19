После пожара в магазине в Сургуте завели дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту пожара в магазине в Сургуте, при котором пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Как сообщалось ранее, днем в правоохранительные органы поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в пекарне около сетевого магазина в Сургуте, что повлекло возгорание. В результате происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников индивидуального предпринимателя допустило ряд преступных нарушений правил охраны труда.

В главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу - Югре сообщали, что открытое горение магазина в Сургуте ликвидировано на площади 250 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. В ходе тушения из здания пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов.

Как уточняли ТАСС в администрации Сургута, по предварительной информации, госпитализировано четверо пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.