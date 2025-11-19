"Рустави-2": экс-главу МВД Грузии Окруашвили осудили по делу об убийстве

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшего главу МВД (июнь 2004 - декабрь 2004) Ираклия Окруашвили по резонансному делу об убийстве Буты Робакидзе. Об этом сообщил телеканал "Рустави-2".

"Вина Ираклия Окруашвили была полностью подтверждена. Мы можем сказать, что именно тогдашний глава МВД 23 ноября 2004 года отдал приказ, чтобы высокопоставленные чиновники МВД сфальсифицировали уголовное дело, подбросили оружие невинным людям и объявили Буту Робакидзе и пятерых его друзей вооруженной группой, которая напала на полицию, и в результате противостояния произошла ликвидация Буты Робакидзе", - приводит телеканал слова прокурора Лаши Котрикадзе.

Отмечается, что в результате амнистии по одной из статей итоговый срок заключения экс-министра составит пять лет три месяца.

В то же время, как сообщается, по резонансному делу был оправдан занимавший тогда пост генпрокурора Зураб Адеишвили, который обвинялся в том, что не вел должным образом расследование, признанное в настоящее время сфальсифицированным.

19-летний Бута Робакидзе был убит полицейскими в ноябре 2004 года. Первоначально было объявлено, что Робакидзе застрелили в результате спецоперации, однако, по свидетельствам очевидцев, полицейские остановили автомобиль с молодыми людьми, возникла словесная перепалка и один из полицейских выстрелил в Робакидзе. После смены власти в Грузии в 2012 году началось расследование этого нашумевшего дела, в результате несколько сотрудников МВД получили тюремные сроки. Позже обвинения предъявили Окруашвили, занимавшему с декабря 2004 года по ноябрь 2006 года пост министра обороны, и экс-генпрокурору Зурабу Адеишвили.

В мае 2025 года Окруашвили был задержан за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили. В июле суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы.