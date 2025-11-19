В Ленобласти задержали замглавы администрации Тосненского района

Вместе с ним задержан бывший руководитель района

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе СК России.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено по результатам личного приема руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области С. Сазина многодетной семьи и жены участника СВО, которые обратились с вопросом о восстановлении нарушенных прав на получение полагающихся им земельных участков.

"Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского муниципального района осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям. Своими действиями подозреваемые причинили ущерб в размере не менее 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с региональным УФСБ России, по подозрению в совершении преступления задержаны бывший и действующий заместители главы администрации МО "Тосненский муниципальный район Ленинградской области". В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В суд переданы ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователями СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски в администрации, а также по местам проживания фигурантов. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и иных, возможно причастных лиц", - отмечается в сообщении.