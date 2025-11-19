ТАСС: женщина выжила после падения под поезд на станции метро "Полежаевская"

Пострадавшую осматривают медики

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пожилая пассажирка по неосторожности упала под прибывающий поезд на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, она жива. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Полежаевская". Женщина пожилого возраста по собственной неосторожности упала под прибывающий поезд. Ее извлекли, сейчас осматривают медики, она жива", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта ранее сообщили, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже движение было восстановлено.