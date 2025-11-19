Приговор бывшему охраннику Тельмана Исмаилова оставили без изменений

Адвокат Тархана Эльдукаева при этом сообщил, что обжалует приговор в кассации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор Московского гарнизонного военного суда бывшему охраннику Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, осужденному по делу о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году и пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

"Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Ни один из доводов о невиновности моего подзащитного не был учтен. Мы будем бороться дальше и пойдем обжаловать приговор в кассацию", - сказал адвокат.

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал невиновным Тархана Эльдукаева по делу о покушении на Авраама Руссо в 2006 году, при этом он признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима, переквалифицировав уголовное дело на ст. 102 УК РСФСР, так как преступления в отношении Гуршумовых были совершены 23 декабря 1996 года, когда еще действовал Уголовный кодекс РСФСР. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Гуршумова на 2,5 млн рублей.

Установлено, что в 2006 году бизнесмен Тельман Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к Руссо, отказавшемуся от его покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого личный охранник и доверенное лицо Исмаилова Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха в Москве произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста. Довести свой преступный умысел до конца соучастникам не удалось в связи со своевременным оказанием потерпевшему медицинской помощи.