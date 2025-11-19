NBC: рэпер D4vd стал подозреваемым по делу о смерти подростка

По данным телеканала, в автомобиле артиста нашли останки 15-летней Селесты Ривас Эрнандес

Редакция сайта ТАСС

D4vd (Дэвид Энтони Берк) © Sebastian Reuter/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Американский рэпер D4vd (настоящее имя - Дэвид Энтони Берк) стал подозреваемым по делу о смерти 15-летней девушки Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса.

Останки Эрнандес были найдены 8 сентября в принадлежащем артисту автомобиле. Машина находилась на штрафстоянке в Лос-Анджелесе. Полиция предполагает, что девушка погибла еще весной, а у Берка могли быть сообщники, помогавшие расчленить и скрыть ее тело.

Отдел судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подчеркнул, что обстоятельства смерти Эрнандес еще не установлены и требуют дополнительного расследования. В местной полиции также отметили, что пока неясно, можно ли подозревать Берка в чем-то, помимо сокрытия тела девушки.

Собеседники NBC также указали, что музыкант не сотрудничает со следствием.