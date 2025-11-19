В Москве впервые рассмотрели дело по статье о нарушении военного положения

Мужчине грозило до 30 суток ареста

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы рассмотрел материал об административном правонарушении по статье о нарушении военного положения в отношении столичного жителя, которому грозило до 30 суток ареста. Как указано в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, это первое привлечение к административной ответственности по данной статье в Московском регионе.

"Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы в отношении привлекаемого лица Кузина А. Д., обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Какое наказание было назначено фигуранту административного дела, будет известно позднее. Процесс проходил в отсутствие мужчины, а также представителей СМИ.

Санкция инкриминируемой в вину мужчине статьи 20.5.1 КоАП РФ (нарушение режима военного положения) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей (на должностных лиц - от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей) или административный арест на срок до 30 суток. Данная статья появилась в КоАП РФ летом 2023 года.