СК показал видео обыска по делу о махинациях с землей в Ленобласти

Задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района

ТАСС, 19 ноября. СК России опубликовал кадры обыска по делу о мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере в Тосненском районе Ленинградской области.

В комитете ранее сообщили, что в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с региональным УФСБ России, по подозрению в совершении преступления задержаны бывший и действующий заместители главы администрации района.

По данным следствия, чиновники провели межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении. Эта земля была предназначена для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Однако чиновники продали их лицам, не имевшим прав на приобретение этих земельных участков по льготным основаниям.

Подозреваемые причинили ущерб муниципальному образованию в размере не менее 10 млн рублей, уточнили в СК.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.