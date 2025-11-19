В Кузбассе арестовали первого замглавы района

Сергея Попова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Первого заместителя главы Таштагольского района Кемеровской области Сергея Попова заключили под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов для строительства объектов теплоснабжения на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кузбассу.

"По ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу судом в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть до 11 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022-2023 годах Попов в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций, не соответствующих техническим требованиям контракта. После выполнения работ он подписал акты об их приемке и дал указание подчиненным произвести оплату на сумму свыше 11,4 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Кемеровской области и ГУ МВД по Кемеровской области. По месту жительства и работы Попова проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.