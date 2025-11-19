Молдавский суд вновь продлил арест Плахотнюка на 30 суток

Бывший лидер Демократической партии обвиняется в банковском мошенничестве

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Молдавский суд по запросу прокуратуры вновь продлил на 30 суток арест бывшего лидера Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.

"Суд продлил на 30 дней срок ареста для Владимира Плахотнюка. Бывший лидер Демократической партии, обвиняемый в банковском мошенничестве, будет находиться в тюрьме до 24 декабря", - говорится в сообщении на сайте суда. Обвинение настаивает на содержании Плахотнюка в тюрьме, поскольку он 6 лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордера на арест по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Он также вызвал массовые протесты, их участники пошли на штурм парламента, в котором Плахотнюк скупил треть депутатов для формирования правительства. Ситуацию спасла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила о поддержке кабинета Плахотнюка и вскоре принимала его в Вашингтоне.

По этому делу был приговорен в 2017 году к 7 годам тюрьмы и банкир Илан Шор, который сейчас возглавляет блок оппозиционных партий "Победа". Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года он покинул страну вместе с улетевшим в США Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев. После прибытия в Молдавию 25 сентября Плахотнюк был арестован на 30 суток, в конце октября арест был продлен.