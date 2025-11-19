Жена одного из фигурантов дела Миндича подала в суд иск о разделе имущества

Алексей Чернышов проходит как фигурант коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Светлана Чернышова - супруга бывшего вице-премьера, экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышова, обвиняемого в крупном коррупционном скандале по делу бизнесмена Тимура Миндича - обратилась в суд с иском о разделе имущества. Об этом сообщило агентство Украинские новости.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Оно ссылается на данные в судебном реестре страны, где зарегистрирован иск Чернышовой. Заявление в суде датировано 21 октября, уже назначен состав суда, следует из реестра.

Экс-министр Чернышов сейчас проходит как фигурант коррупционной схемы Миндича, которую раскрыли специализированные ведомства Украины, сделав записи разговоров высших действующих и бывших должностных лиц страны в квартире бизнесмена. Чернышов на пленках из квартиры Миндича проходит под кличкой Че Гевара, его жена Светлана - под прозвищем Профессор. По данным следствия, Чернышов через жену получил от группы Миндича более $1,2 млн и почти 100 тыс. евро наличными.

11 ноября Чернышову были предъявлены обвинения, 18 ноября антикоррупционный суд арестовал его до 16 января 2026 года с правом внесения залога на сумму $1,2 млн. В июне Чернышову, тогда еще действующему вице-премьеру, также были предъявлены обвинения в коррупции. По тому делу суд избрал ему меру пресечения в виде залога.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у отправленного сегодня в отставку главы Минюста Германа Галущенко, который ранее занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы легализовали не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.