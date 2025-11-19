На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны с газом

К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Цистерны с газом загорелись на границе Пермского края и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

"Сегодня 19 ноября в 17:47 местного времени (15:47 мск) на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД", - говорится в сообщении.

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Уточняются все обстоятельства произошедшего.