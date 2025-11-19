Жителя Коми арестовали за вымогательство и хищение у воспитанников детдома

Мужчина якобы помогал обналичить соцвыплаты, требуя комиссию в 30-40%

СЫКТЫВКАР, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Республики Коми, бывший детдомовец, задержан и арестован по обвинению в хищении у воспитанников детского дома более 1 млн рублей. Он якобы помогал обналичить социальные выплаты, хранящиеся на банковских счетах сирот, требуя комиссию в 30-40%, а в случае отказа угрожал убийством, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Обвиняемому в хищении денежных средств в крупном размере у воспитанников детского дома избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый, в прошлом воспитанник местного детского дома и осведомленный о наличии у сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, банковских счетов с крупными суммами социальных выплат, которыми они не могут распоряжаться самостоятельно, требовал деньги с потерпевших.

Фигурант разработал схему по хищению денег, маскируя ее под помощь в обналичивании, вымогая у несовершеннолетних комиссию за свои услуги в размере 30-40% от суммы на счете. В случае отказа угрожал убийством, применял насилие. Ущерб детям составил более 1 млн рублей.