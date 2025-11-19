Экс-главаря ОПГ из Петербурга осудили за убийства

Андрей Волов признал вину в преступлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима бывшего главаря петербургской ОПГ Андрея Волова (уголовное прозвище Маленький), он признан виновным в организации многочисленных убийств, в том числе нескольких участников его же банды. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Волова, признанного виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 17.1 - пп. "а", "е", "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление), пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 11 месяцев в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших, взыскав с осужденного 1 млн рублей компенсации морального вреда. Вину в преступлениях Волов признал.

О задержании бывшего главаря ОПГ и двух его предполагаемых подельников Александра Яковенко и Николая Рудова, сообщалось в феврале 2024 года. Позднее по разным эпизодам убийств, совершенных участниками банды и их сообщниками, были задержаны еще восемь человек, в том числе адвокат из Ленобласти Александр-Сурен Арутюнов. Всех злоумышленников суд заключил под стражу.

По информации СК, всего в группировку Волова, действовавшую в 1992-2004 годах, входили более 20 человек. Банда совершала вымогательства, разбойные нападения, похищения и убийства. Как установило следствие, для поддержания строгой дисциплины в преступном сообществе Волов поручал его членам устранение соучастников их преступлений и других лиц. Группа имела строгую иерархическую структуру и состояла из нескольких подчиненных Волову обособленных подразделений, в каждом из которых был свой руководитель, назначаемый лично главой ОПГ. В материалах уголовного дела речь идет о не менее чем 15 убийствах, совершенных с 1992 по 2000 год в Петербурге и Ленинградской области. В частности, в июле 1997 года были застрелены участники банды Смирнов и Кутев, последнему из которых затем отсекли топором голову и показывали ее собравшимся в ресторане другим членам группировки для устрашения.

Двоим членам банды - Валерию Колбасову и Максиму Голубкову - ранее уже были вынесены обвинительные приговоры, фигуранты полностью признали вину, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве. На скамье подсудимых находятся еще пятеро участников ОПГ.