В Дагестане арестовали пилота упавшего вертолета

Он проведет под арестом 1 месяц 20 суток

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал пилота вертолета, упавшего в начале месяца в Карабудахкентском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

"Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении пилота воздушного судна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на воздушном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд, рассмотрев ходатайство, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток, то есть по 6 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.