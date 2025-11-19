В Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА
15:44
обновлено 16:07
ОРЕЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщалось в официальном приложении МЧС России.
"Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - отмечалось в сообщении.
Позже урозу атаки БПЛА отменили. Об этом также сообщили в МЧС.
В новость внесены изменения (19:06 мск) - добавлена информация об отмене атаки.