Прокуратура Польши заочно обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги

Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, отмечает телеканал TVP Info

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши заочно предъявила обвинение двум гражданам Украины в совершении действий террористического характера - подрыве железнодорожных путей. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

"В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины - Александр К. и Евгений И.", - заявил Новак на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Как подчеркнули в прокуратуре, оба украинца покинули польскую территорию республики через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией. Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, отмечает телеканал.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Позже Туск сообщил, что двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.