В ДНР задержали подозреваемого в покушении на убийство четырех человек

Мужчина поссорился со знакомыми и пытался подорвать их гранатой

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчину задержали за попытку подорвать четырех человек боевой гранатой в Новотроицком Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

"Задержан подозреваемый в покушении на убийство четырех местных жителей. Следователем Волновахского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении мужчины", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант поссорился со знакомыми, взорвал гранату, ранил самого себя, четырех оппонентов и вскоре был задержан. При обыске у фигуранта нашли незаконно хранящиеся патроны для автомата.