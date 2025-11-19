На Запорожье отключили свет из-за атаки ВСУ

Кратковременное отключение света произошло в части региона после удара по критической инфраструктуре

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. ВСУ нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожской области, что привело к кратковременному отключению света в части региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре", - написал Балицкий.

Он добавил, что энергетики переведены на усиленный режим, они переключают обесточенных абонентов на резервные источники питания. Работы осложнены угрозой повторных ударов.

В ночь на понедельник и вторник ВСУ атаковали энергетические объекты соседней с Запорожской областью ДНР. В республике из-за серьезных повреждений обеих работающих ТЭС объявили региональную ЧС.