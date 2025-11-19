В Брянской области повреждены здание и два автомобиля из-за атаки БПЛА

Никто из жителей не пострадал

БРЯНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Остекление административного здания, кровля производственных помещений, а также два автомобиля повреждены в Погарском районе Брянской области в результате атаки беспилотников "Дартс". Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали с помощью БПЛА "Дартс" поселок Погар Погарского района. В результате удара тремя беспилотниками повреждено остекление в административном здании, кровля в производственных помещениях, два гражданских автомобиля", - написал он, добавив, что никто не пострадал.