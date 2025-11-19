В Ульяновской области три человека погибли в ДТП

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. ДТП произошло на участке автодороги "М-5 Урал" Николаевского района Ульяновской области. В аварии три человека погибли и трое пострадали Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 19 ноября в 17:40 (16:40 мск) на 785-м км автодороги "М-5 Урал" Николаевского района водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Creta, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Mercedes в составе полуприцепа Bonum", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в результате аварии водитель и два пассажира Hyundai Creta - женщины 1966 и 1968 годов рождения - умерли на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще трое пассажиров Hyundai доставлены в медицинское учреждение.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Николаевского района организовала проверку об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения. Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области