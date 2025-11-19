ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Запорожье двоих мужчин осудили за хранение взрывчатки для терактов

Они получили по шесть лет колонии каждый
Редакция сайта ТАСС
16:59

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. В Запорожской области двое жителей приговорены к шести годам колонии каждый за хранение самодельных взрывных устройств по заданию противника. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность двух жителей региона, оказывавших пособническую помощь противнику в виде перевозки, хранения и обустройства тайников со средствами поражения, а также подготовки террористических актов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них - житель Мелитополя 1993 года рождения. В октябре прошлого года он по заданию противника отыскал тайник с замаскированным под пластиковую бутылку самодельным взрывным устройством (СВУ), которое стал хранить дома до дальнейших указаний. В октябре этого года житель села Веселое 1958 года рождения достал из схрона СВУ для совершения теракта.

Суд приговорил каждого из фигурантов к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 20 тыс. рублей.

"УФСБ России по Запорожской области обращает внимание жителей региона на то, что со стороны спецслужб и воинских формирований Украины не прекращаются попытки вовлечения населения РФ в террористическую и иную противоправную деятельность. <...> Лица, которые забирают из тайников какие-либо предметы, могут не знать, что именно они перевозят и хранят", - заключили в управлении. 

