В Дагестане сотрудников Соцфонда арестовали за мошенничество

Сумма ущерба составила почти 50 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу четверых сотрудников дагестанского отделения Социального фонда РФ, подозреваемых в мошенничестве на сумму почти 50 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Дагестана.

"Суд, рассмотрев ходатайства, с учетом обстоятельств, изложенных в материалах, постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 16 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники дагестанского отделения Социального фонда РФ в 2023 году совершили мошенничество при получении социальных выплат. Подозреваемые, действуя в сговоре с представителями кредитного потребительского кооператива, составляли фиктивные документы о приобретении жилья в различных ЖСК, которые фактически заемщиками не приобретались. "После чего на основании подложных документов сообщники обналичивали средства материнского (семейного) капитала. Как полагает следствие, указанными действиями бюджету РФ <...> причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 49 млн рублей", - отметили в пресс-службе суда.