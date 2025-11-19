На Урале организовали проверку после возгорания цистерн на ж/д перегоне

Для ликвидации последствий на место выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после возгорания цистерн с газовым конденсатом на границе Пермского края и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"19 ноября в вечернее время на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги произошло возгорание цистерн с грузом (конденсат газовый) находящихся в составе грузового поезда, следующего сообщением Лембей - Лужская. <…> Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, для ликвидации последствий на место пожара выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Для координации действий правоохранительных органов на место также выехал заместитель пермского транспортного прокурора.

Свою проверку проводит и Центральное МСУТ СК России. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и должностных лиц.

В настоящее время железнодорожный путь закрыт.