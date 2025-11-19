Коррупционные статьи грозят шести судьям

Всероссийская квалификационная коллегия судей рассмотрит снятие с них неприкосновенности на заседании 24-28 ноября

Редакция сайта ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил во Всероссийскую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей из разных регионов РФ за коррупцию. Об этом сказано в повестке дня заседания коллегии на 24-28 ноября, опубликованной на сайте ВККС.

Читайте также

Краснов: без внешнего влияния — суды должны ориентироваться на закон, а не на чиновников

Ранее источник сообщил ТАСС, что ВККС на заседании 27 ноября рассмотрит прекращение отставки судьи - экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, фигурировавшего в истории с антикоррупционным иском в отношении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.

"Подлежат рассмотрению представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), и мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарской Республики в отставке Темботова Мухамеда Мухамедовича по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 (5 эпизодов, получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ", - сказано в повестке дня.

Также отмечается, что глава СК РФ просит ВККС о согласии возбудить дело на председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Тарасова Валерия Юрьевича по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), судьи того же суда в отставке Голиковой Каринэ Артуровны по статье о получении взятки в особо крупном размере, и судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича по статье 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора). Кроме того, руководитель СК просит возбудить дело на Воитлева Адама Нуриевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере).

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на посту председателя Верховного суда заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.

Еще в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность главы ВС Краснов заявлял, что "высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности". Он также подчеркивал, что "любое давление на судей на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".