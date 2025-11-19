"Страна": во Львове произошел блэкаут

Издание также отмечает, что графики отключения света значительно ужесточили по всей стране, в том числе в Киеве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Блэкаут произошел во Львове на западе Украины впервые за последние месяцы, сообщило издание "Страна".

В своем Telegram-канале издание опубликовало видео темных улиц, единственный источник света на кадрах - фары машин. Издание "Инсайдер" также написало, что Львов погрузился в полную темноту впервые за долгое время.

Вместе с тем, "Страна" отмечает, что графики отключения света, которые вводятся на Украине из-за дефицита мощности после повреждения энергетической инфраструктуры, значительно ужесточили в среду по всей стране, в том числе в Киеве.

Кроме того, в Харькове на востоке Украины без света после повреждения трансформаторной подстанции остаются около 40 тыс. абонентов.