Свердловский Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за возгорания цистерн

Пробы возьмут на территории жилой застройки вблизи места происшествия

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты организуют проверку качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки вблизи места возгорания цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в сообщении.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Уточняются все обстоятельства произошедшего. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на место возгорания выехал заместитель пермского транспортного прокурора. Кроме того, следователи организовали доследственную проверку.