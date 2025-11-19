ТАСС: на Херсонщине произошло ДТП с участием ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что автомобиль ТЦК переехал велосипедиста, которого намерены были мобилизовать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в подконтрольной ВСУ части Херсонщины переехал велосипедиста, которого намерены были мобилизовать, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Инцидент произошел в ходе очередной попытки принудительной мобилизации. Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в украинских соцсетях расходится соответствующее видео, на котором запечатлен факт ДТП.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что на западе Харькова пикап мобильной группы ПВО ВСУ "Титан ППО" нарушил правила ПДД, чем спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой пострадали пожилая женщина и ее внучка.