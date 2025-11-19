Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Силы ПВО привели в состояние готовности

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

В Росшанском районе области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА. Там работают системы оповещения.

"Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.