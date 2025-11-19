На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков

В населенных пунктах они не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 10 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

На текущий момент в регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.