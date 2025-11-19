На перегоне Шамары - Кордон ликвидировали возгорание вагонов

Пострадавших нет, сообщили в РЖД

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Возгорание на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги ликвидировали, сообщили в РЖД.

"Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары - Кордон полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. <...> Компания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и делает все возможное для восстановления движения на участке в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале РЖД.

В компании уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано.

Отмечается, что в результате происшествия повреждено 400 м контактной сети, ж/д пути в обоих направлениях и железобетонный мост. "Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон", - добавили в РЖД.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.