В Хабаровске пьяный водитель врезался в машину скорой помощи

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и универсала с пьяным водителем за рулем произошла в Хабаровске, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

"Автомобиль скорой помощи двигался по улице Шелеста с включенным звуковым и световым сигналами на вызов. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan AD, он не уступил дорогу скорой и допустил столкновение", - рассказали в ведомстве.

Водитель универсала 1991 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в Госавтоинспекции. Он получил травмы, его госпитализировали. Водитель скорой не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства устанавливаются.