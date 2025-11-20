В Новосибирской области мужчина пытался сжечь трех женщин и трех детей

Он поджог веранду частного дома в Куйбышевском районе

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина поджог веранду частного дома в Куйбышевском районе Новосибирской области, чтобы убить проживающих там женщин и детей. Они смогли выбраться из горящего дома, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия установлено, что 18 ноября 2025 года подозреваемый пришел в один из частных домов в селе Нагорное Куйбышевского района. На почве личных неприязненных отношений фигурант по делу совершил поджог веранды дома, являющейся единственным выходом из жилого помещения, после чего покинул место происшествия. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что трем женщинам и трем несовершеннолетним удалось самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре уточнили, что в доме находились дети пяти, семи и двенадцати лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый задержан, в текущий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.