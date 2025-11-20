В Приамурье погиб мужчина, врезавшись в дерево на автомобиле

Также пострадали двое несовершеннолетних пассажиров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Honda Vezel погиб, врезавшись в дерево в поселке Соловьевск в Приамурье. Также пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Амурской области.

"По предварительной информации, в поселке Соловьевск водитель автомобиля Honda Vezel 1998 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево). В результате автоаварии водитель скончался на месте. Двое несовершеннолетних 2011 и 2012 годов рождения с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МО МВД России "Тындинский". По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в ликвидации аварии участвовали спасатели. Они срезали часть крыши автомобиля, чтобы достать пострадавших детей.