В Приангарье охотник застрелил заготовителя дров, приняв его за волка

Инцидент произошел в лесу возле села Большая Тарель

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина во время охоты в Иркутской области убил местного жителя, который пришел в лес заготавливать дрова. Охотник принял его за волка, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

"Жигаловским межмуниципальным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Качуг, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <…> На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение. В ходе предварительного расследования следователями СК произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2025 года в темное время суток мужчина находился на охоте в лесу возле села Большая Тарель Качугского района. Он охотился вместе с приятелем на автомобиле, используя тепловизионный бинокль. "В ходе выслеживания дикого животного фигурант, находясь в люке транспортного средства, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, где в это время находился потерпевший, выстрелил из охотничьего огнестрельного оружия, причинив ранение 38-летнему мужчине. В результате полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия", - сообщили в СК.

В ведомстве ТАСС уточнили, что в это время в лесу находился местный житель, который пришел заготавливать дрова. "По тепловизору охотник увидел силуэт, схожий с волком, выстрелил в него, но в итоге попал в человека", - пояснили в СК.