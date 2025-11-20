Житель ДНР пытался убить офицера ВС РФ британским пивом с ядом

Подозреваемого задержали в момент передачи напитка, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики, который пытался убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с британским боевым отравляющим веществом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые он должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. "По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 г.) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут", - отметили в ФСБ.

Как установила российская контрразведка, подозреваемый ранее через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и получал от них взрывчатку, доставляемую с помощью БПЛА, которую хранил у себя дома для использования в диверсионно-террористических целях.

В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активности в поиске через интернет, соцсети и мессенджеры Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание".