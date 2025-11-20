ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Жителя Челябинской области осудили на шесть лет за пропаганду терроризма

Было установлено, что мужчина является сторонником проукраинской идеологии
05:28

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд признал жителя Челябинской области, задержанного в феврале сотрудниками управления ФСБ России по региону, виновным в том, что он активно пропагандировал терроризм в интернете. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Центральный окружной военный суд признал жителя региона 1983 года рождения виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права администрирования сайтов на три года", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что преступление было выявлено в феврале 2025 года. Было установлено, что фигурант является сторонником проукраинской идеологии. Осознавая опасность своих действий, он пропагандировал терроризм в интернете, размещал там специальные информационные материалы, призывал к проведению террористических атак. 

