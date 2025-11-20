В Приморье при обрушении части неэксплуатируемого здания пострадал человек

Прокуратура организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Обрушение части неэксплуатируемого здания произошло в поселке городского типа Липовцы в Приморском крае, пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что утром 20 ноября 2025 года произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания, находящегося в частной собственности, вследствие ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования", - говорится в сообщении. В результате ЧП пострадал мужчина 1992 года рождения.

Организована проверка, в рамках которой ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и трудового законодательства. По результатам примут меры прокурорского реагирования.